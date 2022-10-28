В Колумбии в 2022 году удвоилось число убийств представителей ЛГБТ+

С начала года в Колумбии было убито более сотни представителей ЛГБТ+, что вдвое превышает количество убийств, зарегистрированных за весь 2021 год, сообщила прокуратура в четверг, 27 октября.

В пресс-релизе надзорного ведомства сообщается о «111 убийствах и феминицидах в отношении людей, характеризуемых как ЛГБТКИ+ население, в период с 1 января по 20 октября 2022 года» .

Это более чем вдвое превышает количество убийств, зарегистрированных в 2021 году, когда было зарегистрировано 47 убийств, 529 жертв межличностного насилия и 388 жертв сексуальных преступлений.

Половина из этих 111 убийств остаются безнаказанными по сей день, по данным прокуратуры, которая также представила «первое руководство по передовым методам расследования и судебного преследования по делам о насилии в отношении ЛГБТКИ+ населения».