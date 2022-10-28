CNBC: Маск стал главой Twitter

Известный во всем мире американский миллиардер Илон Маск теперь глава купленного им накануне Twitter.

Миллиардер из США Илон Маск теперь глава "Twitter", приобретенного накануне, о чем информирует телеканал CNBC.

По данным канала, бывшая верхушка компании покинула ее штаб-квартиру.

Илон Маск прибыл в офис "Twitter" с умывальником, разместив видео об этом у себя в аккаунте.

Самый богатый человек в мире дал обещание не увольнять 75% работников компании.