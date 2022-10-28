Япония собирается купить крылатые ракеты Tomahawk у США на фоне испытаний КНДР

Япония изучает возможность покупки американских крылатых ракет Tomahawk для противодействия растущим региональным угрозам, в том числе со стороны Северной Кореи, заявил в пятницу официальный представитель японского правительства.

Ежедневная газета Yomiuri сообщила, что Токио находится на завершающей стадии переговоров с правительством США о закупке ракет средней дальности, в том числе, морского базирования.

В зависимости от района запуска Корейский полуостров может оказаться в пределах досягаемости этих ракет, сообщает газета со ссылкой на неназванные источники в правительстве.

Другие крупные японские СМИ также сообщили, что правительство рассматривает возможность покупки ракет Tomahawk. Отвечая на вопрос об этой информации, представитель правительства Хирокадзу Мацуно сказал, что кабинет «изучает» эту возможность, но еще ничего не решено.

