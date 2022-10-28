Байдена обвинили в педофилии прямо во время выступления

Во время одного из выступлений американского президента человек из толпы оскорбил его.

Джо Байден выступал с очередной речью. Как и любое его выступление, прошедшее запомнилось зрителям.

Правда, на этот раз оно запомнилось не "фейлом" самого президента Соединенных Штатов Америки, а действиями одного из присутствующих.

Мужчина в костюме начал выкрикивать из толпы в адрес Байдена обвинения в педофилии.

"Ты украл его! Ты украл его, парень! Ты украл его! Ты тоже педофил", - выкрикнул неизвестный мужчина.