Байдена обвинили в педофилии прямо во время выступления
2022-10-28 08:33
Во время одного из выступлений американского президента человек из толпы оскорбил его.
Джо Байден выступал с очередной речью. Как и любое его выступление, прошедшее запомнилось зрителям.
Правда, на этот раз оно запомнилось не "фейлом" самого президента Соединенных Штатов Америки, а действиями одного из присутствующих.
Мужчина в костюме начал выкрикивать из толпы в адрес Байдена обвинения в педофилии.
"Ты украл его! Ты украл его, парень! Ты украл его! Ты тоже педофил", - выкрикнул неизвестный мужчина.
Опубликовано: Николай Скира
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