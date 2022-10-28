Не надо пиарить: Юрий Лоза заявил, что о выехавших знаменитостях не стоит так много говорить

Артист призвал поддержать людей, реально работающих на государство, реально помогающих стране осуществлять «какие-то большие задачи».

Знаменитый певец Юрий Лоза считает, что не следует пиарить покинувших Россию знаменитостей. А лучше отдать предпочтение тем артистам, которые «работают на страну», сообщает Рамблер.

Исполнитель отметил, что подавляющее большинство выехавших коллег по "цеху" уверены: они ничего никому не должны, однако при этом все должны им. Музыкант заявил, что журналистам нужно ограничить распространение высказываний таких деятелей культуры.

По словам Юрия, он получил много звонков с просьбой прокомментировать отъезд певицы Аллы Пугачевой из России. Музыкант не скрывает, что ему непонятен такой ажиотаж. Он считает: если о Примадонне не будут писать, пропадет и сама тема разговора.

Артист призвал поддержать людей, реально работающих на государство, реально помогающих стране осуществлять «какие-то большие задачи».

Юрий Лоза также подчеркнул, что он поддерживает СВО по защите жителей Донбасса и самостоятельно проводит «пропаганду» в этом направлении в социальных сетях.