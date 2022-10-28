Орлова рассказала, что Жанна Фриске не делала процедуру ЭКО
2022-10-28 08:42
Крестная мать сына покойной Жанны Фриске, певица Ольга Орлова заявила, что ее крестник родился естественным путем.
Ольга Орлова – лучшая подруга покойной Жанны Фриске, а также крестная мать ее сына Платона.
Певица и ведущая решила открыть тайну рождения своего крестника.
Ольга рассказала, что Жанна не прибегала ни к каким процедурам по искусственному оплодотворению, а забеременела естественным путем.
Многие поклонники покойной исполнительницы считают, что рак, от которого скончалась их любимица, был спровоцирован ЭКО.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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