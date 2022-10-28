Орлова рассказала, что Жанна Фриске не делала процедуру ЭКО

Крестная мать сына покойной Жанны Фриске, певица Ольга Орлова заявила, что ее крестник родился естественным путем.

Ольга Орлова – лучшая подруга покойной Жанны Фриске, а также крестная мать ее сына Платона.

Певица и ведущая решила открыть тайну рождения своего крестника.

Ольга рассказала, что Жанна не прибегала ни к каким процедурам по искусственному оплодотворению, а забеременела естественным путем.

Многие поклонники покойной исполнительницы считают, что рак, от которого скончалась их любимица, был спровоцирован ЭКО.