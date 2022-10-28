Financial Times: Путин уличил Запад в стремлении доминировать в мире
2022-10-28 08:57
Западные средства массовой информации реагируют на вчерашнее выступления Владимира Путина.
Авторитетное западное издание Financial Times пишет, что Владимир Путин во время своего вчерашнего обращения к нации уличил запад в стремлении доминировать в мире.
При этом отмечается, что президент Российской Федерации призвал Запад договариваться и уважать друг друга, но никак не угрожал.
"Путин повторил свои упреки в адрес Запада, обвинив его в стремлении доминировать, но призвал к взаимному уважению, а не выступил с новыми угрозами", - пишет издание.
Напомним, что вчера Владимир Путин выступал в международной дискуссионном клубе "Валдай".
Опубликовано: Николай Скира
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