Financial Times: Путин уличил Запад в стремлении доминировать в мире

Западные средства массовой информации реагируют на вчерашнее выступления Владимира Путина.

Авторитетное западное издание Financial Times пишет, что Владимир Путин во время своего вчерашнего обращения к нации уличил запад в стремлении доминировать в мире.

При этом отмечается, что президент Российской Федерации призвал Запад договариваться и уважать друг друга, но никак не угрожал.

"Путин повторил свои упреки в адрес Запада, обвинив его в стремлении доминировать, но призвал к взаимному уважению, а не выступил с новыми угрозами", - пишет издание.

Напомним, что вчера Владимир Путин выступал в международной дискуссионном клубе "Валдай".