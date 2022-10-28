Журналист из Венгрии прокомментировал слова Путина о суверенитете Украины
2022-10-28 08:58
Венгерский журналист заявил о согласии с Путиным по вопросу суверенитета Украины.
28 октября венгерский журналист член Валдайского клуба Габор Штир заявил РИА Новости, что согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что РФ является гарантом суверенитета Украины.
Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше Украина будет в долгах и разрухе и не известно в каких границах она останется, поэтому Россия является гарантом существования Украины,- сказал журналист.
Ранее Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала.
Опубликовано: Елена Калиновская
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Поиски по замене Милохина в шоу Ледниковый период продолжаются
The Times: Эрдоган предал НАТО ради отношений с Путиным
Global Times: Обманутый США Евросоюз в ожидании огромных трудностей
Кирби: Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20