Журналист из Венгрии прокомментировал слова Путина о суверенитете Украины

Венгерский журналист заявил о согласии с Путиным по вопросу суверенитета Украины.

28 октября венгерский журналист член Валдайского клуба Габор Штир заявил РИА Новости, что согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что РФ является гарантом суверенитета Украины.

Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше Украина будет в долгах и разрухе и не известно в каких границах она останется, поэтому Россия является гарантом существования Украины,- сказал журналист.

Ранее Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала.