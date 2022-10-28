Норкин рассказал, что информацию о Собчак в сети надо искать по запросу обыск в конюшне
2022-10-28 09:00
Ведущий Андрей Норкин утверждает, что если в поисковике задать запрос "обыск в конюшне", то появится информация по делу Ксении Собчак и обыске в ее особняке.
Ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин посоветовал искать информацию об отъезде Ксении Собчак из РФ в Литву по запросу "обыск в конюшне".
Подробностями уголовного дела звезды ведущий не стал делится в эфире, так как это запрещено. "Хитрый" Норкин даже ни разу не употребил фамилию Собчак, но смысл его высказываний был более, чем понятен.
Если вина знаменитой блондинки и ее сотрудников будет доказана в суде, то они, по мнению Норкина, надолго загремят в тюрьму.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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