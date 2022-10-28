Поиски по замене Милохина в шоу Ледниковый период продолжаются

Заменить блогера Даню Милохина в проекте "Ледниковый период" пытались, подобрав 3-ех кандидатов. Ни один из них не подошел.

Даня Милохин неожиданно покинул шоу "Ледниковый период", оставив свою экс-партнершу, фигуристку Евгению Медведеву в одиночестве.

В качестве возможной замены блогера пробовали 3-ех кандидатов: актеров Дмитрия Миллера, Антона Рогачева и Алексея Лукина.

Ни один из них не был утвержден на роль партнера олимпийской чемпионки. При выборе учитывалось умение стоять на льду, говорить на камеру и "совместимость" с партнершей.