Поиски по замене Милохина в шоу Ледниковый период продолжаются
2022-10-28 09:46
Заменить блогера Даню Милохина в проекте "Ледниковый период" пытались, подобрав 3-ех кандидатов. Ни один из них не подошел.
Даня Милохин неожиданно покинул шоу "Ледниковый период", оставив свою экс-партнершу, фигуристку Евгению Медведеву в одиночестве.
В качестве возможной замены блогера пробовали 3-ех кандидатов: актеров Дмитрия Миллера, Антона Рогачева и Алексея Лукина.
Ни один из них не был утвержден на роль партнера олимпийской чемпионки. При выборе учитывалось умение стоять на льду, говорить на камеру и "совместимость" с партнершей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Поиски по замене Милохина в шоу Ледниковый период продолжаются
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