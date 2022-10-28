Богомолов рассказал об обыске в его квартире
2022-10-28 09:50
Театральный режиссер Константин Богомолов и по совместительству муж Ксении Собчак, покинувшей РФ, прокомментировал информацию об обыске в его квартире.
Супруг журналистки Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов назвал тех, кто верит в то, что в его квартире проводился обыск в связи с делом супруги, "многозначительными дураками".
Театральный и кинодеятель в качестве доказательства выложил фото со своим ноутбуком, тем самым показав, что пользуется своей техникой, как и раньше, и никто ее не изымал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Богомолов рассказал об обыске в его квартире
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