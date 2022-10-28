Лорак лишилась квартиры за 1 500 000 долларов в Киеве из-за введеннных против нее санкций
2022-10-28 10:02
У украинской певицы Ани Лорак отобрали квартиру в Киеве стоимостью в 1 500 000 долларов из-за того, что в родной Украине против артистки введены санкции.
Глава Украины Владимир Зеленский ввел санкции против украинских артистов, среди которых оказались Ани Лорак, Анна Седокова, Таисия Повалий, Регина Тодоренко и другие известные личности.
Эти звезды теперь не вправе распоряжаться собственной недвижимостью, находящейся в их родном государстве.
Лорак лишилась квартиры, площадь которой составляет 400 м кв. в центре украинской столицы. Оценивается жилье знаменитости в 1 500 000 долларов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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