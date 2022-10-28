Лоза возмущен постоянным пиаром покинувших Россию знаменитостей

Композитор и исполнитель Юрий Лоза призвал перестать без конца пиарить артистов, которые отправились за рубеж.

Юрий Лоза признался, что получил массу звонков с просьбой дать комментарии по поводу отъезда Аллы Пугачевой из страны.

Музыкант не понимает этого. Он убежден, что если о Пугачевой никто не будет писать, то и темы для разговора такой не будет.

Певец считает, что без конца обсуждая покинувших Россию звезд, соотечественники делают им услугу, чего те не заслуживают.