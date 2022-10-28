Северную Ирландию ждут новые парламентские выборы
В пятницу, 28 октября завершается установленный срок для формирования правительства единства в британских провинциях, ожидается, что новый Кабмин Великобритании назначит сегодня дату следующих выборов в Северной Ирландии.
Основная оппозиционная партия, DUP, которая выступает за союз с Великобританией, ранее подтвердила, что не хочет формировать правительство с католической партией Шинн Фейн. В этом случае Лондон должен назначить новые выборы.
Шинн Фейн стремится к воссоединению с Ирландией, членом ЕС. Партия впервые вышла из последних выборов в мае 2022 года как сильнейшая сила. DUP не согласна с предполагаемой ролью младшего партнера в случае объединения.
В качестве причины блокировки решения коллег по парламенту DUP приводит специальные правила для Северной Ирландии, о которых Великобритания и ЕС договорились после Brexit.
Правила создают проблемы в торговле между Северной Ирландией и остальной частью королевства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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