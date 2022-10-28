Северную Ирландию ждут новые парламентские выборы

В пятницу, 28 октября завершается установленный срок для формирования правительства единства в британских провинциях, ожидается, что новый Кабмин Великобритании назначит сегодня дату следующих выборов в Северной Ирландии.

Основная оппозиционная партия, DUP, которая выступает за союз с Великобританией, ранее подтвердила, что не хочет формировать правительство с католической партией Шинн Фейн. В этом случае Лондон должен назначить новые выборы.

Шинн Фейн стремится к воссоединению с Ирландией, членом ЕС. Партия впервые вышла из последних выборов в мае 2022 года как сильнейшая сила. DUP не согласна с предполагаемой ролью младшего партнера в случае объединения.

В качестве причины блокировки решения коллег по парламенту DUP приводит специальные правила для Северной Ирландии, о которых Великобритания и ЕС договорились после Brexit.

Правила создают проблемы в торговле между Северной Ирландией и остальной частью королевства.