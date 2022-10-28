Гулькина встречается с бодибилдером Тлякодуговым, который ее на 13 лет младше
2022-10-28 10:51
Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина закрутила роман с бодибилдером, который на 13 лет младше артистки.
Экс- участница "Мираж" Наталия Гулькина рассказала в эфире передачи Пятого канала "Светская хроника", что ее возлюбленным является молодой бодибилдер Рамзес Тлякодугов.
58-летняя артистка даже познакомила избранника со своими детьми.
Гулькина призналась, что ее наследники оценили выбор матери.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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