Гулькина встречается с бодибилдером Тлякодуговым, который ее на 13 лет младше

2022-10-28 10:51

Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина закрутила роман с бодибилдером, который на 13 лет младше артистки.

Экс- участница "Мираж" Наталия Гулькина рассказала в эфире передачи Пятого канала "Светская хроника", что ее возлюбленным является молодой бодибилдер Рамзес Тлякодугов.

58-летняя артистка даже познакомила избранника со своими детьми.

Гулькина призналась, что ее наследники оценили выбор матери.

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    Разница в возрасте между возлюбленными составляет 13 лет. Пара познакомилась в период съемок клипа Гулькиной, где Тлякодугов играл роль возлюбленного героини артистки.

Опубликовано: Наталья Гончарова