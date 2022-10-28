Познер назвал причину приостановки своей программы в эфире Первого канала
2022-10-28 10:56
Ведущий ТВ Владимир Познер объяснил в своем Телеграм-канале, почему его программа приостановлена. Он назвал данную ситуацию позицией самого Первого канала.
В своем Телеграм-канале известный ведущий Владимир Познер пролил свет на отсутствие его передачи в эфире главного телеканала страны.
Звезда экрана утверждает, что с началом спецоперации Первый канал стал информационным и ситуация останется такой до завершения конфликта с соседним государством.
"Познер" - авторская передача Владимира Познера, выходившая в эфир на Первом с 17 ноября 2008 года в ночь с понедельника на вторник.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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