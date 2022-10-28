Правоохранителей заинтересовала сверхприбыль Собчак, полученная за последние годы

По данным налогой, в 2020 году журналистка заработала свыше 185 миллиардов рублей, а в 2021-м более 295 миллиардов рублей.

Ксения Собчак после свадьбы с режиссером Константином Богомоловым была вынуждена раскрыть источники доходов. Департамент культуры Москвы, согласно законодательству, публикует декларации как на представителей театров, так и на доходы мужей или жен, сообщает Рамблер.

Налоговое ведомство уточняет: в 2020 году журналистка заработала свыше 185 миллиардов рублей, в 2021-м — свыше 295 миллиардов рублей. К слову, в 2017 году, когда Собчак баллотировалась в президенты, совокупный доход журналистки за 6 лет составлял около 404 миллиардов рублей.

Но за последние 2 года мир из-за пандемии столкнулся с многочисленными убытками. Каналы и радиостанции, которые платили Собчак, прекратили работу в России либо были признаны иноагентами. Она не продавала недвижимость, не получала наград, официальный бизнес звезды не приносил миллиарды.

На фоне налоговых данных и в связи со вспыхнувшим скандалом о вымогательстве правоохранителей заинтересовали непрозрачные доходы Ксении Собчак.

Издание напоминает, что коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова обвиняют в вымогательстве средств у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сотрудник Собчак был задержан в процессе получения 800 тысяч рублей от представителей предпринимателя.