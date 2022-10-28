Морозов пожаловался, что юмористы остались без работы из-за спецоперации

Юморист Александр Морозов заявил, что он и его коллеги остались без работы из-за спецоперации России в Украине.

Юморист Александр Морозов сокрушается, что российские комики России остались без средств к существованию, о чем сообщает "PROзвезд".

Артист пожаловался, что таких тяжелых времен у него и его коллег не было никогда. Затруднения начались с пандемии, а после запуска спецоперации ситуация еще больше усугубилась.

Спасается артист тем, что играет в спектаклях, так как обладает образованием драматического актера.