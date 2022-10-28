Запашный рассказал, как Собчак обманула его с братом

2022-10-28 11:36

Артист цирка Аскольд Запашный нелестно высказался в адрес журналистки Ксении Собчак, уличив ту во лжи.

Дрессировщик Аскольд Запашный вспомнил о своей встрече с Ксенией Собчак в Минске, когда журналистка восторгалась работой цирка, трудом артистов.

Позднее известная блондинка в своем Телеграм-канале Аскольда и Эдгара Запашного называла "живодерами".

Артист цирка назвал фактом то, что ведущая без конца врет.

Опубликовано: Наталья Гончарова