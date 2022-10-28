Запашный рассказал, как Собчак обманула его с братом
2022-10-28 11:36
Артист цирка Аскольд Запашный нелестно высказался в адрес журналистки Ксении Собчак, уличив ту во лжи.
Дрессировщик Аскольд Запашный вспомнил о своей встрече с Ксенией Собчак в Минске, когда журналистка восторгалась работой цирка, трудом артистов.
Позднее известная блондинка в своем Телеграм-канале Аскольда и Эдгара Запашного называла "живодерами".
Артист цирка назвал фактом то, что ведущая без конца врет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Какие расстройства психики были у Артура Флека из фильма Джокер и как это объясняется
Фильм Тодда Филлипса — это история болезни Артура Флека (так на самом деле зовут Джокера). Здесь он борется не с Бэтменом, а со своим расстройством и системой, в которой таким людям, как он, невозможно выжить.Подробнее...
-
-
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Запашный рассказал, как Собчак обманула его с братом
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Politico: ключевые страны Европейского союза угрожают США торговой войной
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать