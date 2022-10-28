Запашный рассказал, как Собчак обманула его с братом

Какие расстройства психики были у Артура Флека из фильма Джокер и как это объясняется

Фильм Тодда Филлипса — это история болезни Артура Флека (так на самом деле зовут Джокера). Здесь он борется не с Бэтменом, а со своим расстройством и системой, в которой таким людям, как он, невозможно выжить.

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