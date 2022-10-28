Сын Повалий ответил на критику Соседова

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал наследника певицы Таисии Повалий "несчастным зомбированным мальчиком", недостойным своей матери. Сын артистки в долгу не остался.

Сын украинской певицы Таисии Повалий Денис ответил критику Сергею Соседову, назвавшего его "несчастным зомбированным мальчиком", недостойным своей звездной матери, от которой отрекся.

Сын Повалий отказался от родительницы из-за поддержки той спецоперации РФ в Украине. Соседов раскритиковал мужчину за это, указал на его мелочность.

Денис Повалий ответил на выпад музыкального критика, заметив, что когда-то тот хвалил Аллу Пугачеву, а сейчас называет ее "старухой, брызжущей ядом".

Разборки с Соседовым сын певицы назвал "копанией в грязном белье", чем он не намерен заниматься.