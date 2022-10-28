Какие расстройства психики были у Артура Флека из фильма Джокер и как это объясняется

Фильм Тодда Филлипса — это история болезни Артура Флека (так на самом деле зовут Джокера). Здесь он борется не с Бэтменом, а со своим расстройством и системой, в которой таким людям, как он, невозможно выжить.

Снаружи и внутри:

Артур Флек живет в Готэме, который выглядит почти как антиутопия. В городе идет забастовка коммунальных служб, на улицах растут горы мусора, жители жалуются на крыс и вонь. Кажется, Артуру с его клоунским гримом здесь не место. Он мечтает стать стендап-комиком, а людям в Готэме точно не до смеха.

По вечерам Артур смотрит с мамой ток-шоу Мюррея Франклина. Мир по ту сторону экрана, куда он мечтает попасть, представляется ему совсем другим: там все смеются над его шутками, а ведущий признается, что хотел бы себе такого сына, как он.

В реальности же Артур никогда не знал своего отца, а его выступление на открытом микрофоне оказывается провальным. Никто не понимает его шуток, да и ему самому неблизко чужое чувство юмора.

Обычно Артур смеется во время приступов из-за нервной перегрузки. Это симптом психического расстройства, так что к драматичной развязке приводят не только внешние причины, такие как расслоение общества и социальное неравенство, но и внутренние.

Расстройство:

Артур протягивает женщине в автобусе карточку, на которой сообщается, что у него диагностировано неврологическое заболевание, но не указано, какое именно. Для сюжета фильма точный диагноз неважен, потому что ко всем людям с подобными проблемами общество относится одинаково.

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Мы видим, что Артуру сложно социализироваться: люди его опасаются. Он регулярно ходит к специалистам, которые проводят с ним беседы и выписывают лекарства. Но и они не помогают: Артур жалуется, что ему постоянно плохо. Все становится еще хуже, когда социальным службам сокращают бюджет, и он больше не может получать медикаментозное лечение.

Скорее всего, это псевдобульбарный синдром: неврологическое заболевание, к симптомам которого относятся неконтролируемый смех и плач. В основном именно в этом проявляется болезнь Артура. Причины расстройства могут быть разными: черепно-мозговая травма, сосудистые заболевания, проблемы в перинатальном периоде или при родах и многое другое.

Другие симптомы:

О расстройстве Артура нам могут рассказать и другие симптомы. Один из них — галлюцинации, о которых мы узнаем только под конец фильма. Вначале нам кажется, что мы можем отличить реальность от фантазий героя. Например, когда он представляет, что сидит в зале на ток-шоу и разговаривает с ведущим, он явно отдает себе отчет в том, что это плод его воображения.

При этом его отношения с соседкой тоже выглядят очень реалистично. Однако впоследствии выясняется, что на самом деле между ними ничего не было — все это галлюцинации.

Еще один симптом — бред. Это совокупность болезненных представлений, которые полностью захватывают сознание человека и искажают восприятие действительности. У Артура мы наблюдаем параноидный бред. Он проявляется в его маниакальном желании восстановить справедливость. Он одержим этой идеей и готов пойти ради нее даже на убийство.

При этом он, кажется, не столько хочет помочь другим, сколько стремится к тому, чтобы его заметили. Именно об этом он говорит психиатру, после того как убивает сотрудников компании Уэйна: теперь, когда о нем все заговорили, он больше не сомневается в том, что существует.