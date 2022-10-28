Аллергия на капрон и капроновые колготки, редко, но все-же бывает
Капроновые колготки — наше настоящее спасение в осенне-зимний период. Однако несмотря на их очевидные преимущества, многие девушки терпеть не могут этот вид нижнего белья.
Вот основные симптомы, которые расскажут об аллергии на капроновые колготки:
покалывание, жжение и зуд, которые успокаиваются после снятия колготок; покраснения кожи в местах тесного соприкосновения с колготками: под коленями, на пальцах ног, на талии; появление мелкой сыпи или раздражения; сухость и шелушение кожи на ногах.
При этом причин возникновения аллергии на колготки масса. Это может быть как реакция на само синтетическое волокно, из которых состоит изделие, так и на моющее средство, с которым ты стираешь нижнее белье.
Кроме того, покраснения и зуд также могут возникнуть из-за накопления статического электричества в процессе носки: оно возникает от трения капрона с кожей.
Выяснить, в чем именно причина, поможет только анализ на аллергены.
Если раздражителем окажется именно капрон, то лучшим выходом в холодный период будет перейти на термобелье или колготки из натуральных тканей: например, хлопка или шерсти.
Опубликовано: Ангелина Крент
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