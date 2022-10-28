Глава МАГАТЭ объявил о миссии на Чернобыльскую АЭС после заявлений о «грязной атомной бомбе»
2022-10-28 12:23
Рафаэль Гросси объявил об отправке миссии организации на Чернобыльскую АЭС после заявлений России о «грязной атомной бомбе».
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о подготовке миссии на Чернобыльскую АЭС на фоне обвинений России в адрес Украины о производстве «грязной атомной бомбе» в зоне отчуждения.
Кроме того, эксперты организации проверят еще два объекта на территории Украины, на которых теоретически возможно проводить подобные разработки, подчеркнул Гросси. О каких конкретно объектах идет речь, не уточняется.
В ходе пресс-конференции глава МАГАТЭ сообщил, что миссия прибудет в Украину в течение "пару дней", после чего будет подготовлен и обнародован подробный отчет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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