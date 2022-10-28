Аксенов сообщил, что вывод мирных жителей из Херсонской области «завершен»

Военно-гражданская администрация Херсонской области эвакуировала всех мирных жителей на территорию, контролируемую Россией.

Работа по переселению жителей с левого берега Днепра «завершена», сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

Украинская армия заявила в пятницу, что так называемая «эвакуация» на Херсонщине все еще продолжается.

Ранее военные чиновники в Киеве заявили, что Россия провела эвакуацию в Херсоне только для отвода глаз. Под шумок в область прибыли подкрепления ВС России.