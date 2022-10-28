Аксенов сообщил, что вывод мирных жителей из Херсонской области «завершен»
2022-10-28 12:39
Военно-гражданская администрация Херсонской области эвакуировала всех мирных жителей на территорию, контролируемую Россией.
Работа по переселению жителей с левого берега Днепра «завершена», сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.
Украинская армия заявила в пятницу, что так называемая «эвакуация» на Херсонщине все еще продолжается.
Ранее военные чиновники в Киеве заявили, что Россия провела эвакуацию в Херсоне только для отвода глаз. Под шумок в область прибыли подкрепления ВС России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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