МАГАТЭ отправит миссию экспертов на Чернобыльскую АЭС
2022-10-28 12:43
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал отправку миссии экспертов агентства на Чернобыльскую АЭС.
В пятницу, 28 октября 2022 года, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в пресс-релизе заявил, что в ближайшее время группа экспертов МАГАТЭ отправится с миссией на Чернобыльскую АЭС.
Гросси отметил, что данное решение было принято на фоне информации о готовящейся провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы», чтобы дать оценку безопасности атомного объекта в Чернобыле.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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