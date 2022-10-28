МАГАТЭ отправит миссию экспертов на Чернобыльскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал отправку миссии экспертов агентства на Чернобыльскую АЭС.

В пятницу, 28 октября 2022 года, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в пресс-релизе заявил, что в ближайшее время группа экспертов МАГАТЭ отправится с миссией на Чернобыльскую АЭС.

Гросси отметил, что данное решение было принято на фоне информации о готовящейся провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы», чтобы дать оценку безопасности атомного объекта в Чернобыле.