МВД Эстонии запретит россиянам и белорусам владеть оружием с декабря

Министр иностранных дел Эстонии заявил о введении запрета о владении оружием для россиян и белорусов, проживающих в стране.

МВД Эстонии заявил о введении запрета о владении оружием для россиян и белорусов, проживающих в стране, об этом заявил глава ведомства Лаури Ляэнеметс.

"В последующим на территории Эстонии оружием смогут владеть только те люди, у которых есть гражданство страны или подданство государства Европейского союза или НАТО", - уточнил министр.

Глава МВД Эстонии сообщил, что нововведения коснуться 1325 человек и более чем 3,7 тысяч единиц стрелкового оружия. В случае отказа от продажи оружия с виновными будут разбираться органы правопорядка, подчеркнул Ляэнеметс.