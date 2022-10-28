МВД Эстонии запретит россиянам и белорусам владеть оружием с декабря
2022-10-28 12:45
Министр иностранных дел Эстонии заявил о введении запрета о владении оружием для россиян и белорусов, проживающих в стране.
МВД Эстонии заявил о введении запрета о владении оружием для россиян и белорусов, проживающих в стране, об этом заявил глава ведомства Лаури Ляэнеметс.
"В последующим на территории Эстонии оружием смогут владеть только те люди, у которых есть гражданство страны или подданство государства Европейского союза или НАТО", - уточнил министр.
Глава МВД Эстонии сообщил, что нововведения коснуться 1325 человек и более чем 3,7 тысяч единиц стрелкового оружия. В случае отказа от продажи оружия с виновными будут разбираться органы правопорядка, подчеркнул Ляэнеметс.
Опубликовано: Максим Алексеев
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