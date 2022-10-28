Турецкий производитель БПЛА призвал Германию расширить сотрудничество
Глава ведущего турецкого производителя боевых беспилотников «Baykar» призвал Германию активнее сотрудничать в оборонной промышленности.
«У нас очень прочные отношения в других секторах. Действия должны быть предприняты в защиту друг друга. От этого выиграют обе стороны», — заявил Халук Байрактар Немецкогму агентству печати.
Германия очень «ограничена», когда дело доходит до оборонных технологий. «Любые опасения по поводу Турции должны быть развеяны», - отметил руководитель «Baykar».
Компания «Baykar» производит, в том числе, известный боевой беспилотник Bayraktar TB2, который применялся Украиной в борьбе с Россией, а ранее Азербайджаном в войне против Армении и активно использовался в Сирии, и в Ливии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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