Турецкий производитель БПЛА призвал Германию расширить сотрудничество

Глава ведущего турецкого производителя боевых беспилотников «Baykar» призвал Германию активнее сотрудничать в оборонной промышленности.

«У нас очень прочные отношения в других секторах. Действия должны быть предприняты в защиту друг друга. От этого выиграют обе стороны», — заявил Халук Байрактар Немецкогму агентству печати.

Германия очень «ограничена», когда дело доходит до оборонных технологий. «Любые опасения по поводу Турции должны быть развеяны», - отметил руководитель «Baykar».

Компания «Baykar» производит, в том числе, известный боевой беспилотник Bayraktar TB2, который применялся Украиной в борьбе с Россией, а ранее Азербайджаном в войне против Армении и активно использовался в Сирии, и в Ливии.