Россия нанесла более 8000 авиаударов по объектам критической инфраструктуры на Украине
2022-10-28 12:58
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла более 8000 авиаударов и выпустила 4500 ракет, по объектам критической инфраструктуры Украины.
По его словам, столица республики - Киев за последние двое суток сбила 23 дрона.
Стоя в темноте рядом со сбитым дроном во время выступления, он продолжил: «Слышать национальный гимн врага в нашей стране, мы боимся больше, чем слышать вражеские ракеты в нашем небе. Мы не боимся темноты».
Президент Владимир Зеленский заявил в своем ежедневном видеообращении, что широкомасштабные атаки России на электростанции не сломят украинский дух.
Опубликовано: Тарас Медведев
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