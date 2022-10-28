Россия нанесла более 8000 авиаударов по объектам критической инфраструктуры на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла более 8000 авиаударов и выпустила 4500 ракет, по объектам критической инфраструктуры Украины.

По его словам, столица республики - Киев за последние двое суток сбила 23 дрона.

Стоя в темноте рядом со сбитым дроном во время выступления, он продолжил: «Слышать национальный гимн врага в нашей стране, мы боимся больше, чем слышать вражеские ракеты в нашем небе. Мы не боимся темноты».

Президент Владимир Зеленский заявил в своем ежедневном видеообращении, что широкомасштабные атаки России на электростанции не сломят украинский дух.