Мемуары принца Гарри выйдут в начале 2023 года
2022-10-28 13:09
Представители принца Гарри сообщили долгожданную новость для всех фанатов королевкой особы и ненавистников: откровенные мемуары Сассесккого увидяь свет 10 января 2023 года.
Дата выхода мемуаров принца Гарри переносилась несколько по различным причинам, последней из которых стала кончина бабушки герцога Сассекского - королевы Елизаветы 2.
После смерти родственницы Гарри сделал некоторые правки в своих мемуарах, видимо, для того чтобы сгладит острые темы, которые затронуты в книге.
Предполагается, что в своем творении королевский отпрыск расскажет о своих детях - Арчи и Лилибет, о том, как он проходил военную службу в Афганистане, о своем детстве и юности.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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