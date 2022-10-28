Мемуары принца Гарри выйдут в начале 2023 года

Представители принца Гарри сообщили долгожданную новость для всех фанатов королевкой особы и ненавистников: откровенные мемуары Сассесккого увидяь свет 10 января 2023 года.

Дата выхода мемуаров принца Гарри переносилась несколько по различным причинам, последней из которых стала кончина бабушки герцога Сассекского - королевы Елизаветы 2.

После смерти родственницы Гарри сделал некоторые правки в своих мемуарах, видимо, для того чтобы сгладит острые темы, которые затронуты в книге.

Предполагается, что в своем творении королевский отпрыск расскажет о своих детях - Арчи и Лилибет, о том, как он проходил военную службу в Афганистане, о своем детстве и юности.