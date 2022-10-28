Риши Сунака раскритиковали за то, что он пропустит климатический саммит COP27

Премьер-министра Риши Сунака обвинили в «провале руководства» из-за того, что он не сможет присутствовать на климатическом саммите COP27 в следующем месяце.

Оппозиционные партии и экологические группы заявили, что это решение показало, что правительство недостаточно серьезно относится к климатическому кризису.

Даунинг-стрит заявила, что у премьер-министра есть «другие неотложные внутренние обязательства, включая подготовку бюджета». При этом отметили, что на конференции должна была присутствовать предшественница г-на Сунака Лиз Трасс.

Выступая в эфире LBC, министр окружающей среды Тереза Коффи заявила, что «Великобритания продолжает демонстрировать глобальное лидерство, а не просто участвует в сборище людей в Египте».

Ранее отмечалось что на экологический саммит в Шарм-Аль-Шейх не пустили также короля Карла III, но такое решение было принято при правительстве Трасс., возможно с приходом Сунака позиция правительства по этому вопросу изменится.