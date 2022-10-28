Артиллерия НАТО открыла огонь по Киевскому району Донецка

Украинские войска вновь нанесли удары по жилым районам города Донецк в ДНР.

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецку. Об этом рассказали в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

Как передает телеграм-канале теробороны, огонь велся из артиллерийских систем, поставленных Украине в рамках военной помощи стран НАТО.

Отмечается., что использовались 155-миллиметровые гаубицы. Огонь велся по Киевскому району Донецка.

"Боевики ВФУ с позиций в Нетайлово ведут обстрел жилых кварталов Киевского района города с применением артиллерии НАТО калибром 155-мм", - сообщили в теробороне.