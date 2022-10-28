Артиллерия НАТО открыла огонь по Киевскому району Донецка
2022-10-28 13:14
Украинские войска вновь нанесли удары по жилым районам города Донецк в ДНР.
Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецку. Об этом рассказали в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
Как передает телеграм-канале теробороны, огонь велся из артиллерийских систем, поставленных Украине в рамках военной помощи стран НАТО.
Отмечается., что использовались 155-миллиметровые гаубицы. Огонь велся по Киевскому району Донецка.
"Боевики ВФУ с позиций в Нетайлово ведут обстрел жилых кварталов Киевского района города с применением артиллерии НАТО калибром 155-мм", - сообщили в теробороне.
Опубликовано: Николай Скира
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