Цветы Кембриджской орхидеи пахнут гнилой капустой
2022-10-28 13:19
Посетители университетского сада в Кембридже могут нарваться на внезапный запах гниющей капусты или «дохлых крыс» во время цветения редкой орхидеи.
Bulbophyllum phalaenopsis излучает необычный зловонный запах в Ботаническом саду Кембриджского университета.
Растение из Азии цветет каждые три-четыре года, но «очень редко можно увидеть его цветущим за пределами естественной среды обитания», сообщили в университетском саду.
Специалисты отмечают, что эта «вонючка» неотразима для опыляющих ее мух-падальщиков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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