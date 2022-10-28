Цветы Кембриджской орхидеи пахнут гнилой капустой

Посетители университетского сада в Кембридже могут нарваться на внезапный запах гниющей капусты или «дохлых крыс» во время цветения редкой орхидеи.

Bulbophyllum phalaenopsis излучает необычный зловонный запах в Ботаническом саду Кембриджского университета.

Растение из Азии цветет каждые три-четыре года, но «очень редко можно увидеть его цветущим за пределами естественной среды обитания», сообщили в университетском саду.

Специалисты отмечают, что эта «вонючка» неотразима для опыляющих ее мух-падальщиков.