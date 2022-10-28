Ярмуш объяснила, почему Собчак не объявили пока в международный розыск
2022-10-28 13:19
Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш сообщила, что Ксению Собчак не объявили пока в розыск, потому что сначала хотели допросить.
Ксению Собчак, покинувшую РФ в связи с задержанием ее коммерческого директора, не объявили в розыск, по той причине, что сначала хотели пригласить на допрос к следователю, о чем в эфире радио "КП" сообщила адвокат Мария Ярмуш.
Правовед отметила, что отъезд Собчак из страны могут счесть за попытку скрыться от следствия.
Ярмуш утверждает, что коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов "практически признал свою вину" по статье о вымогательстве.
По этой причине Ксения Анатольевна может быть объявлена в международный розыск даже сегодня.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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