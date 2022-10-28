Анна Заворотнюк покинула Россию, не объяснив причину отъезда
2022-10-28 13:30
Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна покинула территорию Российской Федерации. Куда именно она направилась, девушка рассказала в своем личном микроблоге.
Оказывается, Анна Заворотнк отправилась в Азербайджан, но о целях своей поездки не сообщила.
В личном микроблоге модель показала виды Баку, поделившись деталями своего пребывания в столице государства.
Особо Анну впечатлила древняя архитектура и солнечная, теплая погода в Азербайджане.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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