Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций против 30 чиновников и 7 организаций
2022-10-28 13:34
В норвежском МИДе сообщили о введении нового пакета санкций против 30 чиновников и 7 организаций из России.
28 октября глава Министерства иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт в своём пресс-релизе заявил, что норвежское правительство ввело новый пакет антироссийских санкционных ограничений против тридцати чиновников и семи организаций.
Хюитфельдт отметил, что данные меры были приняты высшим руководством Королевства Норвегия для сохранения давления на правительство Российской Федерации и его сторонников.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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