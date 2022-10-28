Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций против 30 чиновников и 7 организаций

В норвежском МИДе сообщили о введении нового пакета санкций против 30 чиновников и 7 организаций из России.

28 октября глава Министерства иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт в своём пресс-релизе заявил, что норвежское правительство ввело новый пакет антироссийских санкционных ограничений против тридцати чиновников и семи организаций.

Хюитфельдт отметил, что данные меры были приняты высшим руководством Королевства Норвегия для сохранения давления на правительство Российской Федерации и его сторонников.