Борисова пришла на концерт Волочковой, с которой подралась недавно, с цветами

Президент МОК высказался о создании фонда для беженцев и возможности проведения соревнований между российскими и украинскими спортсменами

MARCA беседует с президентом Международного олимпийского комитета, который в пятницу получит награду принцессы Астурийской за вклад в спорт.

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