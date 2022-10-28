Борисова пришла на концерт Волочковой, с которой подралась недавно, с цветами
2022-10-28 13:41
Совсем недавно ведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова поливали друг друга грязью и даже подрались однажды. Теперь же Борисова пришла на концерт Волочковой с букетом цветов.
Драка Даны Борисовой и Анастасии Волочковой состоялась в эфире шоу "Новые русские сенсации".
После инцидента Борисова решила сгладить ситуацию и пришла на выступление балерины с букетом.
Звезда экрана надеется помириться с артисткой балета.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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