Борисова пришла на концерт Волочковой, с которой подралась недавно, с цветами

2022-10-28 13:41

Совсем недавно ведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова поливали друг друга грязью и даже подрались однажды. Теперь же Борисова пришла на концерт Волочковой с букетом цветов.

Драка Даны Борисовой и Анастасии Волочковой состоялась в эфире шоу "Новые русские сенсации".

После инцидента Борисова решила сгладить ситуацию и пришла на выступление балерины с букетом.

Звезда экрана надеется помириться с артисткой балета.

Опубликовано: Наталья Гончарова