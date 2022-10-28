Банк России впервые с марта сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
2022-10-28 13:46
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% впервые с марта этого года.
В пятницу, 28 октября 2022 года, пресс-служба Центрального банка РФ сообщила о решении совета директоров Банка России касательно сохранения ключевой ставки на уровне 7,50%, прервав цикл снижения и впервые с марта текущего года оставив её без изменения.
Отмечается, что по прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% уже в 2024 году.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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