Банк России впервые с марта сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% впервые с марта этого года.

В пятницу, 28 октября 2022 года, пресс-служба Центрального банка РФ сообщила о решении совета директоров Банка России касательно сохранения ключевой ставки на уровне 7,50%, прервав цикл снижения и впервые с марта текущего года оставив её без изменения.

Отмечается, что по прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% уже в 2024 году.