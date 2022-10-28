Как США сформировали нового британского лидера Риши Сунака

Новый премьер-министр Великобритании указывает на то, что время, проведенное в США, где он учился и работал, стало определяющей частью его жизни.

О том, каковы американские связи нового британского премьер-министра Риши Сунака пишет ВВС.

Риши Сунак сделал калифорнийскую главу своей биографии ключевой частью своей публичной персоны. Он часто ссылается на период, когда ему было от 20 до 30 лет, проведенный в Калифорнии, с целью отполировать свою репутацию делового лидера.

«Я жил и работал в Калифорнии, и я на самом деле думаю, что это одна из причин, по которой я добился успеха», — рассказал Сунак корреспонденту ВВС Лауре Куэнсберг в прошлом месяце, когда он баллотировался на пост лидера консерваторов.

«Властная пара» в кампусе

Г-н Сунак начал свои годы в Америке в Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета в качестве стипендиата программы Фулбрайта, отправившись в Силиконовую долину в 2004 году, когда интернет-бум был в самом разгаре.

Программа, которая принимает около 400 студентов в год, имеет репутацию самой эксклюзивной бизнес-стипендии в стране.

Среди лекций, которые посещал Сунак, был курс «Пути к власти», предназначенный для того, чтобы помочь студентам понять власть и научиться эффективно ею пользоваться. Он не получил никаких особых академических отличий, и его профессор в этом классе не мог вспомнить его, что понятно, учитывая, что он обучал 100 студентов в год.

Но более судьбоносная веха в те ранние годы в США произошла, когда он встретил свою жену, Акшату Мурти, дочь основателя индийской технологической фирмы Infosys. Однокурсники рассказали биографу Майклу Эшкрофту, что Сунак и Мурти были самой «властной парой» в кампусе.

Деррик Болтон, который был заместителем декана приемной комиссии с 2001 по 2016 год и поддерживает дружеские отношения с парой, говорит, что Сунак поступил на программу «очень самоуверенно».

«Он знал с юных лет, что хочет оказать влияние на как можно больше людей», - рассказал Болтон.

Болтону довелось присутствовать на свадьбе будущего премьера Англии в Нью-Йорке в 2009 году, и он был удивлен, что его студенты направили ему приглашение.

«Несмотря на высокие звания и значительную ответственность, они остались такими же прекрасными людьми, какими были в студенческие годы — открытыми, добрыми и удивительно скромными», — сказал он: «Они очень сдержанные, очень рассудительные.

Добро пожаловать в Санта-Монику

После окончания учебы Сунак устроился на прибыльную работу в лондонский хедж-фонд TCI Fund Management.

Г-н Сунак сосредоточил свое внимание на США, участвуя в ожесточенной борьбе фирмы с лидерами американской грузовой железной дороги CSX в 2008 году.

Адвокат Марк Вайнгартен, который тесно сотрудничал с Сунаком в тот момент, сказал, что он выделялся как «губка для информации».

В 2009 году, после финансового кризиса, топ-менеджеры TCI вышли из состава компании, чтобы основать собственную фирму Theleme, пригласив в свою команду Сунака.

Он стал частью команды из двух человек, базирующихся в Санта-Монике, прибрежном городе недалеко от Лос-Анджелеса, известном как родина таких знаменитостей, как Дэвид Бекхэм и Кристиан Бэйл.

Сунак инвестировал в News Corp Руперта Мердока, и начал устанавливать связи в регионе, вступив в правление местной благотворительной организации, которая проводила внеклассные программы и другие мероприятия для нуждающихся детей.

Аарон Янг, возглавлявший организацию в то время, говорит, что был удивлен, увидев, что Сунак стал премьер-министром, но его амбиции всегда были очевидны.

«Я думаю, что у него всегда были выскоие стремления», — сказал Янг.

Конец калифорнийской мечты

В конце концов Сунак покинул США, получил место в парламенте Великобритании в 2015 году и начал свое стремительное восхождение в британской политике. Но его калифорнийские годы оставались тем самым багажом, который он затем использовал в своей британской карьере.

Он сказал, что пытался внедрить менталитет «стартапа», возглавляя министерство финансов, и выразил благодарность Стэнфорду за то, что он подтолкнул его к отказу от «постепенного» мышления.

Годы, проведенные в США, также повлияли на его решение поддержать Brexit, рассказал Сунак Би-би-си в 2019 году.

«Темпы изменений во всем мире только ускоряются — это был мой опыт в Калифорнии», — сказал он. «Моя общая широкая точка зрения основывалась на темпах изменений… быть независимыми и обладать гибкостью и ловкостью, чтобы реагировать, было бы для нас огромной ценностью».

Напомним, что Риши Сунак был назначен премьер-министром Великобритании на прошлой неделе сменив на посту Лиз Трасс, которая смогла продержаться всего 45 дней.