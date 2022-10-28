Пекин высоко оценил слова Путина о Китае

МИД Китая заявил, что Пекин высоко ценит слова президента Путина о единстве Тайваня и КНР.

28 октября По сообщениям ТАСС официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил на брифинге, что Министерство иностранных дел Китая высоко ценит позицию российского президента Владимира Путина по тайваньскому вопросу.

Ранее сообщалось, что в ходе своего выступления 27 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия воспринимает Китай как близкого друга и с большим уважениям относится к культуре и традициям этой страны.

Путин подчеркнул, что Тайвань -неотъемлемая часть Китая, а визиты чиновников из США на остров являются провокацией.