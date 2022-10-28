Ученые назвали вещи, которые способны укоротить жизнь на долгие годы

Учеными проведено исследование на предмет продолжительности жизни, а вернее факторов, способных укоротить пребывание человека на этой земле.

Регулярный сон более 9 часов в сутки укорачивает жизнь на 1, 5 года.

Жизнь в городе в отличие от жизни на свежем воздухе в деревне способна укоротить пребывание на этой земле аж на 8 лет.

Обжорство и минус 10 лет жизни - доказанный учеными факт.

Отсутствие близких друзей способно забрать у человека целых 5 лет.