Ученые назвали вещи, которые способны укоротить жизнь на долгие годы
2022-10-28 14:08
Учеными проведено исследование на предмет продолжительности жизни, а вернее факторов, способных укоротить пребывание человека на этой земле.
Регулярный сон более 9 часов в сутки укорачивает жизнь на 1, 5 года.
Жизнь в городе в отличие от жизни на свежем воздухе в деревне способна укоротить пребывание на этой земле аж на 8 лет.
Обжорство и минус 10 лет жизни - доказанный учеными факт.
Отсутствие близких друзей способно забрать у человека целых 5 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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