Яруш рассказала, выдаст ли Литва Собчак России после объявления ее в международный розыск

Специалист по международному праву Мария Яруш уверена, что литовские власти не выдадут Ксению Собчак РФ.

Юрист Мария Яруш заявила, что устав Интерпола запрещает выдавать людей, если те проходят по политическим статьям.

Статья, по которой Собчак проходит как подозреваемая, не политическая, а уголовная, но Ксения Анатольевна заявила, что ее преследуют по политическим мотивам.

По этой причине адвокат убеждена, что ни одно зарубежное государство не выдаст скрывающуюся за рубежом журналистку России.

