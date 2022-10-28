На Германию напала «гончая ада», новая сублинейка Omicron в общей доле имеет 16%
По данным Института Роберта Коха (RKI), некоторые производные сублинейки омикронов BA.5 все чаще выявляются в Германии.
Согласно еженедельному отчету RKI, с конца августа/начала сентября наблюдается значительное увеличение доли возбудителей BQ.1 и BQ.1.1 в случайных выборках.
Отмечается, что новые штаммы пока регистрируются на низком уровне: BQ.1 достигает двух процентов, BQ.1.1 - чуть менее трех в общей доле заболеваний.
По данным RKI, другая группа BA.5 (подвариант получил название «Цербер» - ред.), BF.7, распространяется более интенсивно, ее доля увеличилась до 16 процентов.
Европейское агентство по контролю за заболеваниями ECDC недавно предупредило о BQ.1 и его производном BQ.1.1. Эти патогены, вероятнее всего, продолжат увеличивать число случаев заболевания в ближайшем будущем. По данным ECDC, они могут стать доминирующими уже в середине ноября/начале декабря.
За неделю с 3 по 10 октября, Франция, Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Италия были среди стран с самым высоким уровнем этих патогенов на сегодняшний день.
Опубликовано: Тарас Медведев
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