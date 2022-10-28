Майданов отреагировал на попадание его имени в санкционные списки
Певец и депутат Госдумы Денис Майданов попал в списки "пропагандистов", составленные представителями Стэнфордского университета. 46-летний артист очень удивился этому факту.
Услышав о том, что его имя попало в списки "пропагандистов", составленные Стэнфордским университетом, 46-летний Денис Майданов был удивлен.
Взяв себя в руки, певец добавил, что для полного комплекта ему только не хватает "межгалактических санкций".
Артист уверен, что если он угодил в многочисленные черные списки разных государств, значит он на верном пути.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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