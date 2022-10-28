Штайнмайер заявил, что немцы снова «научились быть скромными»

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подготовил немцев к тяжелым испытаниям, сообщает в своем комментарии о ситуации Немецкое агентство печати.

«Для Германии начинается эпоха против ветра», — сказал он в пятницу в Берлине, говоря о последствиях агрессивной войны России на Украине. Германия должна попрощаться со старыми моделями мышления и надеждами.

«Этот кризис требует, чтобы мы снова научились быть скромными», — сказал Штайнмайер, говоря об эпохальном переломе в своей речи во дворце Бельвю.

Обойти экономическое давление на Россию невозможно. Германия должна «стать способной к конфликтам как внутри страны, так и за ее пределами», резюмировал федеральный президент.