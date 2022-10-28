Сенатор Морозов: Пакистан помогает Украине создать грязную ядерную бомбу

Член оборонного комитета Совета Федераций рассказал о совместной работе Пакистана и Украины над созданием ядерной бомбы.

Пакистан помогает Украине создать грязную ядерную бомбу, заявил член оборонного комитета Совета Федераций России Игорь Морозов.

"Специалисты из Украины приезжали в Пакистан, а также принимали пакистанскую делегацию у себя. Обсуждались вопросы создания ядерного оружия", - сказал он.

Игорь Морозов подчеркнул, что ни для кого уже давно не секрет, что Украина обладает всеми необходимыми компонентами и технологиями для создания "грязной ядерной бомбы", осталось только желание завершить проект.