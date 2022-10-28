Сенатор Морозов: Пакистан помогает Украине создать грязную ядерную бомбу
Член оборонного комитета Совета Федераций рассказал о совместной работе Пакистана и Украины над созданием ядерной бомбы.
Пакистан помогает Украине создать грязную ядерную бомбу, заявил член оборонного комитета Совета Федераций России Игорь Морозов.
"Специалисты из Украины приезжали в Пакистан, а также принимали пакистанскую делегацию у себя. Обсуждались вопросы создания ядерного оружия", - сказал он.
Игорь Морозов подчеркнул, что ни для кого уже давно не секрет, что Украина обладает всеми необходимыми компонентами и технологиями для создания "грязной ядерной бомбы", осталось только желание завершить проект.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Семенович заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться, если не выйдет замуж
Исполнительница Анна Семенович заявила, что не боиться не выйти замуж, так как смысл есть в создании счастливой семьи, а не с первым встречным. На всякий случай звезда заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться и стать мамой в любом случае.Подробнее...
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Бородина переживает за сына Собчак, который может остаться без матери
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Шведское правосудие начало новую проверку по утечкам на «Северном потоке»
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать