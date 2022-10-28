Гусева раскрыла главный секрет семейного счастья

Известный диджей Катя Гусева рассказала о секрете семейного счастья, не забыв о своих замечательных родственниках.

У Кати Гусевой есть дочка Арина, которой уже 18 лет. Девушка уже живёт отдельно, у нее уже есть свой бюджет и собственный бренд одежды.

Мать и дочь общаются реже, чем раньше. Иногда красавицы пересекаются в кафе и ресторанах и остаются хорошими подружками.

DJ затронула тему семейного счастья, выделив главный секрет, позволяющий добиться идиллии.

Гусева рассказала, что обожает свою семью, своих потрясающих родителей, дочь и собачек. Она похвасталась, что в ее доме тепло, а это самое главное.