Гусева раскрыла главный секрет семейного счастья
Известный диджей Катя Гусева рассказала о секрете семейного счастья, не забыв о своих замечательных родственниках.
У Кати Гусевой есть дочка Арина, которой уже 18 лет. Девушка уже живёт отдельно, у нее уже есть свой бюджет и собственный бренд одежды.
Мать и дочь общаются реже, чем раньше. Иногда красавицы пересекаются в кафе и ресторанах и остаются хорошими подружками.
DJ затронула тему семейного счастья, выделив главный секрет, позволяющий добиться идиллии.
Гусева рассказала, что обожает свою семью, своих потрясающих родителей, дочь и собачек. Она похвасталась, что в ее доме тепло, а это самое главное.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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