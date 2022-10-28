Орбакайте пожаловалась, что редко виделась с матерью, когда была ребенком

Певица и актриса Кристина Орбакайте призналась, что в детстве редко виделась со своей матерью Аллой Пугачевой.

Актриса и исполнительница Кристина Орбакайте рассказала, какой мамой была Алла Пугачева.

Из-за того, что Пугачева постоянно работала, с дочерью виделась редко.

В поездки певица брала наследницу только в январе и июне. В детстве Кристина обижалась на свою известную мать, но теперь поняла, почему почти не виделась с родительницей, так как сама избрала профессию артистки.