ООН осудила ужесточение российского закона о «пропаганде ЛГБТ»
Ужесточение российского закона о «пропаганде ЛГБТ» нарушает международные стандарты в области прав человека, заявил в пятницу новый верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Российские депутаты проголосовали в первом чтении в четверг, 27 октября, за ужесточение спорного закона о подавлении «пропаганды ЛГБТ», что является новым признаком усиления консервативной линии в стране.
Верховный комиссар Фолькер Тюрк, «глубоко обеспокоен этим последним событием, которое нарушает (...) международные нормы и стандарты в области прав человека», заявила его пресс-секретарь Равина Шамдасани во время регулярного брифинга для прессы в Женеве.
Верховный комиссар Фолькер Тюрк приступил к своим обязанностям 17 октября.
Опубликовано: Тарас Медведев
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