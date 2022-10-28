МИД Польши: необходимо потребовать от РФ выплаты репараций за годы войны

МИД Польши решил потребовать от России возмещения понесенных потерь в годы Второй мировой войны.

28 октября министерство иностранных дел Польши сообщило о том, что в Польше собрались потребовать от России возместить ущерб и военные потери, которые понесла страна якобы от действий СССР в годы Второй мировой войны.

Расчет военных потерь будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов,- указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что МИД Польши подготовило список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны, которые Варшава планирует возместить за счет новых немецких репараций в размере примерно 1,3 триллиона долларов.