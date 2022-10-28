Суд снял обвинения с нападающего ПСЖ Неймара
Все обвинения в коррупции и мошенничестве с бразильской звезды футбола сняты, сообщили в прокуратуре в Барселоне.
В пятницу прокуратура сняла все обвинения в коррупции и мошенничестве с Неймара и других обвиняемых в судебном процессе, проходящем в Барселоне, по поводу предполагаемых нарушений, связанных с переходом игрока в ФК «Барселона» в 2013 году.
На процессе прокурор предложил снять обвинение со всех подсудимых и по всем фактам, в которых они обвиняются.
Обвинение первоначально требовало двух лет тюрьмы и штрафа в размере 10 миллионов евро для звезды бразильского футбола.
Опубликовано: Тарас Медведев
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