Суд снял обвинения с нападающего ПСЖ Неймара

Все обвинения в коррупции и мошенничестве с бразильской звезды футбола сняты, сообщили в прокуратуре в Барселоне.

В пятницу прокуратура сняла все обвинения в коррупции и мошенничестве с Неймара и других обвиняемых в судебном процессе, проходящем в Барселоне, по поводу предполагаемых нарушений, связанных с переходом игрока в ФК «Барселона» в 2013 году.

На процессе прокурор предложил снять обвинение со всех подсудимых и по всем фактам, в которых они обвиняются.

Обвинение первоначально требовало двух лет тюрьмы и штрафа в размере 10 миллионов евро для звезды бразильского футбола.